How much house does $500,000 buy you in Albany, Georgia?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Albany, Georgia?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Albany, Georgia right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

418 Partridge Dr, Albany, GA 31707

- Price: $348,000

- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,783

- See 418 Partridge Dr, Albany, GA 31707 on Redfin.com

207 Joe Toole Dr, Leesburg, GA 31763

- Price: $399,000

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,054

- See 207 Joe Toole Dr, Leesburg, GA 31763 on Redfin.com

1201 Rawson Dr, Albany, GA 31701

- Price: $380,000

- 4 bedrooms, 5.5 bathrooms

- Square feet: 3,853

- See 1201 Rawson Dr, Albany, GA 31701 on Redfin.com

4922 Van Cise Ln, Albany, GA 31721

- Price: $375,900

- 4 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 5,941

- See 4922 Van Cise Ln, Albany, GA 31721 on Redfin.com

1731 Lynwood Ln, Albany, GA 31707

- Price: $359,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,942

- See 1731 Lynwood Ln, Albany, GA 31707 on Redfin.com

1610 Lily Pond Rd, Albany, GA 31701

- Price: $419,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,509

- See 1610 Lily Pond Rd, Albany, GA 31701 on Redfin.com

112 Creekwood Cir, Sylvester, GA 31791

- Price: $355,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,900

- See 112 Creekwood Cir, Sylvester, GA 31791 on Redfin.com

485 Fussell Rd, Leesburg, GA 31763

- Price: $349,900

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,228

- See 485 Fussell Rd, Leesburg, GA 31763 on Redfin.com

3524 Moss Island Ct, Albany, GA 31721

- Price: $249,900

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,278

- See 3524 Moss Island Ct, Albany, GA 31721 on Redfin.com

913 7Th Ave, Albany, GA 31701

- Price: $395,000

- 4 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 2,400

- See 913 7Th Ave, Albany, GA 31701 on Redfin.com

3013 Ember Ct, Albany, GA 31721

- Price: $295,000

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,186

- See 3013 Ember Ct, Albany, GA 31721 on Redfin.com

127 Cambridge Rd, Albany, GA 31721

- Price: $304,900

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,181

- See 127 Cambridge Rd, Albany, GA 31721 on Redfin.com

2211 Greenoch Ave, Albany, GA 31721

- Price: $260,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,472

- See 2211 Greenoch Ave, Albany, GA 31721 on Redfin.com

906 6Th Ave, Albany, GA 31701

- Price: $246,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,239

- See 906 6Th Ave, Albany, GA 31701 on Redfin.com

6413 Newton Rd, Albany, GA 31721

- Price: $299,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,008

- See 6413 Newton Rd, Albany, GA 31721 on Redfin.com

130 Winifred Rd, Leesburg, GA 31763

- Price: $419,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,148

- See 130 Winifred Rd, Leesburg, GA 31763 on Redfin.com

324 Palmyra Rd, Leesburg, GA 31763

- Price: $419,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,141

- See 324 Palmyra Rd, Leesburg, GA 31763 on Redfin.com

410 Redbud Rd, Albany, GA 31705

- Price: $240,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,014

- See 410 Redbud Rd, Albany, GA 31705 on Redfin.com

213 Aspen Ln, Sylvester, GA 31791

- Price: $332,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,000

- See 213 Aspen Ln, Sylvester, GA 31791 on Redfin.com

3211 Higgins Dr, Albany, GA 31721

- Price: $240,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,979

- See 3211 Higgins Dr, Albany, GA 31721 on Redfin.com

458 Williams Rd, Ty Ty, GA 31795

- Price: $364,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,944

- See 458 Williams Rd, Ty Ty, GA 31795 on Redfin.com

133 Dewberry Dr, Sylvester, GA 31791

- Price: $259,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,900

- See 133 Dewberry Dr, Sylvester, GA 31791 on Redfin.com

2303 Saddlebrook Ct, Albany, GA 31721

- Price: $267,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,890

- See 2303 Saddlebrook Ct, Albany, GA 31721 on Redfin.com

3402 Radium Springs Rd, Albany, GA 31705

- Price: $449,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,852

- See 3402 Radium Springs Rd, Albany, GA 31705 on Redfin.com

1508 Liberty Expy Se, Albany, GA 31705

- Price: $400,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,844

- See 1508 Liberty Expy Se, Albany, GA 31705 on Redfin.com

128 Airport Rd, Sylvester, GA 31791

- Price: $300,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,827

- See 128 Airport Rd, Sylvester, GA 31791 on Redfin.com

140 Hilltop Rd, Sylvester, GA 31791

- Price: $310,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,750

- See 140 Hilltop Rd, Sylvester, GA 31791 on Redfin.com

185 Hudson Rd, Poulan, GA 31781

- Price: $269,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,550

- See 185 Hudson Rd, Poulan, GA 31781 on Redfin.com

161 College St, Parrott, GA 39877

- Price: $265,000

- 3 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,684

- See 161 College St, Parrott, GA 39877 on Redfin.com

480 Spring Creek Rd, Warwick, GA 31796

- Price: $319,900

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,488

- See 480 Spring Creek Rd, Warwick, GA 31796 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.