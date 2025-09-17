Georgia’s Opioid Crisis: Resources, organizations to help

GEORGIA OPIOID HELP:
https://georgiaopioidhelp.org/
GEORGIA DEPT. OF BEHAVIORAL HEALTH & DEVELOPMENTAL DISABILITIES:
GEORGIA DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH:
https://dph.georgia.gov/stopopioidaddiction
GEORGIA OPIOID CRISIS ABATEMENT TRUST:
https://www.gaopioidtrust.org/
GEORGIA OPIOID TASK FORCE:
https://law.georgia.gov/key-issues/opioid-abuse/statewide-opioid-task-force
GEORGIA COUNCIL FOR RECOVERY:
GEORGIA PRESCRIPTION DRUG MONITORING PROGRAM:
WHERE TO FIND NARCAN:
https://georgiaoverdoseprevention.org/request-naloxone-kit/
https://www.wsbtv.com/news/local/newton-county/newton-county-adds-second-free-vending-machine-with-medication-reverse-opioid-overdoses/ENRNZM24OFC7ZLK5O34QBKIS5A/
PRESCRIPTION DROP-OFF LOCATIONS:
https://www.cvs.com/store-locator/cvs-pharmacy-locations/Georgia/Atlanta/medication-disposal
https://www.fultoncountyga.gov/inside-fulton-county/fulton-county-initiatives/end-opioid-abuse/drug-disposal-locations
https://www.walgreens.com/topic/pharmacy/safe-medication-disposal.jsp
https://apps.deadiversion.usdoj.gov/pubdispsearch/spring/main?execution=e2s1
CHRISTOPHER WOLF CRUSADE ALLIANCE:
IN RYAN’S NAME, INC.:
JACK O’KELLEY FOUNDATION:
J’S PLACE RECOVERY CENTER:
MOTHERHOOD BEYOND BARS:
https://www.motherhoodbeyond.org/
NORTH ATLANTA CHURCH OF CHRIST RECOVERY MISSION:
RECOVERY CONNECTIONS:
https://recoveryconnectionsinc.org/
U.S. CHAMBER OF COMMERCE OPIOID INFORMATION:
https://www.uschamberfoundation.org/solutions/incubator/sharing-solutions
