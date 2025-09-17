News

Georgia’s Opioid Crisis: Resources, organizations to help

GEORGIA OPIOID HELP:

https://georgiaopioidhelp.org/

GEORGIA DEPT. OF BEHAVIORAL HEALTH & DEVELOPMENTAL DISABILITIES:

https://dbhdd.georgia.gov/

GEORGIA DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH:

https://dph.georgia.gov/stopopioidaddiction

GEORGIA OPIOID CRISIS ABATEMENT TRUST:

https://www.gaopioidtrust.org/

GEORGIA OPIOID TASK FORCE:

https://law.georgia.gov/key-issues/opioid-abuse/statewide-opioid-task-force

GEORGIA COUNCIL FOR RECOVERY:

https://gc4recovery.org/

GEORGIA PRESCRIPTION DRUG MONITORING PROGRAM:

https://dph.georgia.gov/pdmp

WHERE TO FIND NARCAN:

https://narcan.com/en/buy

https://georgiaoverdoseprevention.org/request-naloxone-kit/

https://www.wsbtv.com/news/local/newton-county/newton-county-adds-second-free-vending-machine-with-medication-reverse-opioid-overdoses/ENRNZM24OFC7ZLK5O34QBKIS5A/

PRESCRIPTION DROP-OFF LOCATIONS:

https://www.cvs.com/store-locator/cvs-pharmacy-locations/Georgia/Atlanta/medication-disposal

https://www.fultoncountyga.gov/inside-fulton-county/fulton-county-initiatives/end-opioid-abuse/drug-disposal-locations

https://www.walgreens.com/topic/pharmacy/safe-medication-disposal.jsp

https://apps.deadiversion.usdoj.gov/pubdispsearch/spring/main?execution=e2s1

CHRISTOPHER WOLF CRUSADE ALLIANCE:

https://cwc.ngo/

IN RYAN’S NAME, INC.:

https://inryansnameinc.com/

JACK O’KELLEY FOUNDATION:

https://jokfoundation.org/

J’S PLACE RECOVERY CENTER:

https://jsplacerecovery.org/

MOTHERHOOD BEYOND BARS:

https://www.motherhoodbeyond.org/

NORTH ATLANTA CHURCH OF CHRIST RECOVERY MISSION:

https://nacofc.org/recovery

RECOVERY CONNECTIONS:

https://recoveryconnectionsinc.org/

U.S. CHAMBER OF COMMERCE OPIOID INFORMATION:

https://www.uschamberfoundation.org/solutions/incubator/sharing-solutions

