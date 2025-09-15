Emmy awards: Seth Rogen’s ‘The Studio’ breaks records, ‘The Pitt’ wins best drama

“The Studio” is going down in history as a record breaker. The Seth Rogen Apple TV+ show won 13 Emmy awards, the most for a season.
Along with the best comedy series Emmy, “The Studio,” Rogen also won for best actor,
The Associated Press reported.
HBO Max’s “The Pitt” won for best drama, beating out the expected winner “Severance” with Noah Wyle winning the best actor in a drama series. Wyle had been nominated five times during his stint on “ER” but never walked away with the award, according to the
AP.
As for the pledge made by host Nate Bargatze, his plan to keep speeches short by donating money to the Boys & Girls Club failed.
Several long speeches meant that the donation, which started the night at $100,000 and lost money for each second speakers went over, was -$60,000 by the time they quit counting,
E! News reported.
Speeches were supposed to go 45 seconds or less, according to
The Hollywood Reporter.
CBS said it would donate $100,000, with Bartgatze donating $250,000, for a total of $350,000.
Here is the list of winners:
Drama series nominees “Andor” “Paradise” “Severance” “Slow Horses” “The Diplomat” “The Pitt” WINNER “The Last of Us” “The White Lotus” Drama actor nominees Sterling K. Brown, “Paradise” Gary Oldman, “Slow Horses” Pedro Pascal, “The Last of Us” Adam Scott, “Severance” Noah Wyle, “The Pitt” WINNER Drama actress nominees Kathy Bates, “Matlock” Bella Ramsey, “The Last of Us” Keri Russell, “The Diplomat” Britt Lower, “Severance” WINNER Sharon Horgan, “Bad Sisters” Supporting actor in a drama series Zach Cherry, “Severance” Walton Goggins, “The White Lotus” Jason Isaacs, “The White Lotus” James Marsden, “Paradise” Sam Rockwell, “The White Lotus” Tramell Tillman, “Severance” WINNER John Turturro, “Severance” Supporting actress in a drama series Patricia Arquette, “Severance” Carrie Coon, “The White Lotus” Katherine LaNasa, “The Pitt” WINNER Julianne Nicholson, “Paradise” Parker Posey, “The White Lotus” Natasha Rothwell, “The White Lotus” Aimee Lou Wood, “The White Lotus” Comedy series nominees “Hacks” “The Bear” “The Studio” WINNER “Only Murders in the Building” “Abbott Elementary” “Nobody Wants This” “Shrinking” “What We Do in the Shadows” Comedy actor nominees Seth Rogen, “The Studio” WINNER Martin Short, “Only Murders in the Building” Jeremy Allen-White, “The Bear” Adam Brody, “Nobody Wants This” Jason Segel, “Shrinking” Comedy actress nominees Uzo Aduba, “The Residence” Kristen Bell, “Nobody Wants This” Quinta Brunson, “Abbott Elementary” Jean Smart, “Hacks” WINNER Ayo Edibiri, “The Bear” Supporting actor in a comedy series Ike Barinholtz, “The Studio” Colman Domingo, “The Four Seasons” Harrison Ford, “Shrinking” Jeff Hiller, “Somebody Somewhere” WINNER Ebon Moss-Bachrach, “The Bear” Michael Urie, “Shrinking” Bowen Yang, “Saturday Night Live” Supporting actress in a comedy series Liza Colón-Zayas, “The Bear” Hannah Einbinder, “Hacks” WINNER Kathryn Hahn, “The Studio” Janelle James, “Abbott Elementary” Catherine O’Hara, “The Studio” Sheryl Lee Ralph, “Abbott Elementary” Jessica Williams, “Shrinking” Best limited series nominees “Adolescence” WINNER “The Penguin” “Dying for Sex” “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” “Black Mirror” Best television movie “Bridget Jones: Mad About the Boy” “The Gorge” “Mountainhead” “Nonnas” “Rebel Ridge” WINNER Lead actress in a limited or anthology series or movie Cate Blanchette, “Disclaimer” Meghann Fahy, “Sirens” Rashida Jones, “Black Mirror” Cristin Milioti, “The Penguin” WINNER Michelle Williams, “Dying for Sex” Lead actor in a limited or anthology series or movie Colin Farrell, “The Penguin” Stephen Graham, “Adolescence” WINNER Jake Gyllenhaal, “Presumed Innocent” Brian Tyree Henry, “Dope Thief” Cooper Koch, “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” Supporting actress in a limited or anthology series or movie Erin Doherty, “Adolescence” WINNER Ruth Negga, “Presumed Innocent” Deirdre O’Connell, “The Penguin” Chloë Sevigny, “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” Jenny Slate, “Dying for Sex” Christine Tremarco, “Adolescence” Supporting actor in a limited or anthology series or movie Javier Bardem, “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” Bill Camp, “Presumed Innocent” Owen Cooper, “Adolescence” WINNER Rob Delaney, “Dying for Sex” Peter Sarsgaard, “Presumed Innocent” Ashley Walters, “Adolescence” Talk series “The Daily Show” “Jimmy Kimmel Live!” “The Late Show with Stephen Colbert” WINNER Scripted variety series “Last Week Tonight with John Oliver” WINNER “Saturday Night Live” Variety special (live) “The Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show Starring Kendrick Lamar” “Beyoncé Bowl” “The Oscars” “SNL50: The Anniversary Special” WINNER “SNL50: The Homecoming Concert” Variety special (pre-recorded) “Adam Sandler: Love You” “Ali Wong: Single Lady” “Bill Burr: Drop Dead Years” “Conan O’Brien: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor” WINNER “Sarah Silverman: PostMortem” “Your Friend, Nate Bargatze” Reality competition program “The Amazing Race” “RuPaul’s Drag Race” “Survivor” “Top Chef” “The Traitors” WINNER Game Show “Celebrity Family Feud” “Jeopardy!” WINNER “The Price Is Right” “Wheel Of Fortune” “Who Wants To Be A Millionaire”
To see the complete list in all categories,
click here. 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Noah Wyle attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Jesse Williams attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Jeannie Mai attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Harvey Guillén attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Kristen Kish attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Dewayne Perkins attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Elizabeth Banks attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Michelle Williams attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Shannon Murphy attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Colman Domingo attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Joella attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Cristin Milioti attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Michelle Monaghan attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Adam Brody attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Bowen Yang attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: (L-R) Taika Waititi and Rita Ora attend the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Ryan Ken attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Gayle King attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Seth Rogen attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Joanna Rothkopf attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Phaedra Parks attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Mark Indelicato attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Elizabeth Banks attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Kathryn Hahn attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Meghann Fahy attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Kristen Bell attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Ike Barinholtz attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Krys Marshall attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Jackie Tohn attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Scarlett Johansson attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Hannah Einbinder attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Alan Cumming attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: (L-R) Lauren Graham and Alexis Bledel attend the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Britt Lower attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: (L-R) John Turturro and Diego Turturro attend the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Nicholas Alexander Chavez attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Chris Perfetti attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Halsey attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Sheryl Lee Ralph attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Megan Stalter attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Parker Posey attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: (L-R) Erin Foster and Sara Foster attend the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Suzie Toot attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Savion Washington/Getty Images) (Savion Washington/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Chloë Sevigny attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Ruth Negga attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Jude Law attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Ariel Dumas attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Lisa attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Aimee Lou Wood attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: (L-R) Kayla Radomski and Jason Segel attend the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Isa Briones attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: (L-R) Shahidah Omar and J. B. Smoove attend the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Justine Lupe attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: (L-R) Ben Stiller and Christine Taylor attend the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Jason Isaacs attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Colin Jost attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: (L-R) Brittany Snow and Malin Akerman attend the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: (L-R) Mary Steenburgen and Ted Danson attend the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Evan Peters attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Sam Nivola attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Quinta Brunson attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Chase Sui Wonders attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Jennifer Coolidge attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: (L-R) Adam Brody and Leighton Meester attend the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Savion Washington/Getty Images) (Savion Washington/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Carrie Coon attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Jean Smart attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Savion Washington/Getty Images) (Savion Washington/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Jenna Ortega attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Natasha Rothwell attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Pedro Pascal attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Lainey Wilson attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Jon Gries attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Sarah Paulson attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Janelle James attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Sarah Catherine Hook attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Hunter Schafer attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Angela Bassett attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Mariska Hargitay attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Walton Goggins attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Molly Gordon attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Ben Stiller attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Catherine Zeta-Jones attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Kaitlyn Dever attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Jenny Slate attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Nicholas Alexander Chavez attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Uzo Aduba attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Edwin Lee Gibson attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Nikki Boyer attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Keri Russell attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: (L-R) Harrison Ford and Calista Flockhart attend the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Lety Sahagún attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Nicole Brydon Bloom attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Coleman Domingo attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Aliyah Mastin attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Owen Cooper attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: (L-R) Martin Short and Steve Martin attend the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Erin Doherty attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Matty Matheson attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Gwendoline Christie attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Savion Washington/Getty Images) (Savion Washington/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Kadiff Kirwan attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Savion Washington/Getty Images) (Savion Washington/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Anna Sawai attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: James Marsden attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Cooper Koch attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: (L-R) Elaine Hendrix and Lisa Ann Walter attend the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Brett Goldstein attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Tayme Thapthimthong attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Jake Gyllenhaal attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Tramell Tillman attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: (L-R) Henry Farrell and Colin Farrell attend the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Skye P. Marshall attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Christopher Meloni attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Cate Blanchett attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: View of Emmy statuettes at the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Catherine O'Hara attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Savion Washington/Getty Images) (Savion Washington/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Michelle Visage attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Timothy Simons attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Hunter Schafer attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Charlotte Le Bon attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Zach Cherry attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Cole Walliser attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Mona Kosar Abdi attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Tracy Ifeachor attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: (L-R) Leslie Bibb and Sam Rockwell attend the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Nate Bargatze attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Katherine LaNasa attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Sydney Sweeney attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Jeff Hiller attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Rashida Jones attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Fiona Dourif attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: William Stanford Davis attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Noah Wyle attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: (L-R) Morgana McNelis and Charlie Hunnam attend the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Rose Abdoo attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Adam Scott attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Kathy Bates attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Tyler James Williams attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Shabana Azeez attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: (L-R) Dax Shepard and Kristen Bell attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Jackie Tohn attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Zuri Hall attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Javier Bardem attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Anna Sawai attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Sharon Horgan attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Brian Tyree Henry attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: (L-R) Rex Linn and Reba McEntire attend the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: (L-R) Selena Gomez and Benny Blanco attend the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 77th Primetime Emmy Awards - Red Carpet LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Dichen Lachman attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images)
