Cities with the fastest-growing home prices in Georgia
The real estate frenzy spurred by the coronavirus pandemic continues, though at a slower pace. Buyers are still competing for a limited supply of housing, driving up prices for affordable properties.
The typical home value in the United States was $361,371 in February, 0.4% higher than the year before.
Increasing mortgage rates have slowed growth, with prices even declining in some places. But some areas are still seeing price jumps compared to the year before.
Stacker compiled a list of cities with the fastest-growing home prices in Georgia using data from Zillow. Cities are ranked by the dollar change in the Zillow Home Values Index for all homes from the 12 months ending February 2026. The charts in this story were created automatically using Matplotlib. Data was available for 50 cities and towns in Georgia.
#50. Ideal
- Typical home value: $133,128
- 1-year price change: +$11,226 (+9.2%)
- 5-year price change: +$25,861 (+24.1%)
- Metro area: not in a metro area
#49. Senoia
- Typical home value: $503,877
- 1-year price change: +$11,468 (+2.3%)
- 5-year price change: +$163,802 (+48.2%)
- Metro area: Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA
#48. Barney
- Typical home value: $241,534
- 1-year price change: +$11,539 (+5.0%)
- 5-year price change: data not available
- Metro area: Valdosta, GA
#47. White
- Typical home value: $243,865
- 1-year price change: +$11,618 (+5.0%)
- 5-year price change: +$91,389 (+59.9%)
- Metro area: Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA
#46. Yatesville
- Typical home value: $239,459
- 1-year price change: +$11,825 (+5.2%)
- 5-year price change: +$86,838 (+56.9%)
- Metro area: Thomaston, GA
#45. Shady Dale
- Typical home value: $298,156
- 1-year price change: +$11,884 (+4.2%)
- 5-year price change: +$82,853 (+38.5%)
- Metro area: Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA
#44. Irwinton
- Typical home value: $143,727
- 1-year price change: +$11,891 (+9.0%)
- 5-year price change: +$36,365 (+33.9%)
- Metro area: not in a metro area
#43. Sasser
- Typical home value: $125,647
- 1-year price change: +$11,918 (+10.5%)
- 5-year price change: +$50,669 (+67.6%)
- Metro area: Albany, GA
#42. Sky Valley
- Typical home value: $421,616
- 1-year price change: +$11,927 (+2.9%)
- 5-year price change: +$147,562 (+53.8%)
- Metro area: not in a metro area
#41. Cleveland
- Typical home value: $310,270
- 1-year price change: +$11,993 (+4.0%)
- 5-year price change: +$105,481 (+51.5%)
- Metro area: not in a metro area
#40. Shellman
- Typical home value: $117,601
- 1-year price change: +$12,192 (+11.6%)
- 5-year price change: +$32,690 (+38.5%)
- Metro area: not in a metro area
#39. Clarkesville
- Typical home value: $375,180
- 1-year price change: +$12,211 (+3.4%)
- 5-year price change: +$116,061 (+44.8%)
- Metro area: Cornelia, GA
#38. Waleska
- Typical home value: $471,818
- 1-year price change: +$12,271 (+2.7%)
- 5-year price change: +$155,488 (+49.2%)
- Metro area: Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA
#37. Rutledge
- Typical home value: $434,731
- 1-year price change: +$12,334 (+2.9%)
- 5-year price change: +$128,102 (+41.8%)
- Metro area: Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA
#36. Marble Hill
- Typical home value: $728,581
- 1-year price change: +$12,469 (+1.7%)
- 5-year price change: +$218,389 (+42.8%)
- Metro area: Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA
#35. Hahira
- Typical home value: $295,600
- 1-year price change: +$12,566 (+4.4%)
- 5-year price change: +$98,213 (+49.8%)
- Metro area: Valdosta, GA
#34. Maysville
- Typical home value: $322,190
- 1-year price change: +$12,660 (+4.1%)
- 5-year price change: +$120,835 (+60.0%)
- Metro area: Jefferson, GA
#33. Nicholson
- Typical home value: $335,686
- 1-year price change: +$12,839 (+4.0%)
- 5-year price change: +$102,228 (+43.8%)
- Metro area: Jefferson, GA
#32. Lakemont
- Typical home value: $506,708
- 1-year price change: +$12,967 (+2.6%)
- 5-year price change: +$147,677 (+41.1%)
- Metro area: not in a metro area
#31. Concord
- Typical home value: $363,134
- 1-year price change: +$13,003 (+3.7%)
- 5-year price change: +$112,479 (+44.9%)
- Metro area: Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA
#30. Cobbtown
- Typical home value: $197,771
- 1-year price change: +$13,008 (+7.0%)
- 5-year price change: +$57,509 (+41.0%)
- Metro area: not in a metro area
#29. Armuchee
- Typical home value: $269,329
- 1-year price change: +$13,037 (+5.1%)
- 5-year price change: +$71,026 (+35.8%)
- Metro area: Rome, GA
#28. Madison
- Typical home value: $434,168
- 1-year price change: +$13,083 (+3.1%)
- 5-year price change: +$133,197 (+44.3%)
- Metro area: Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA
#27. Colbert
- Typical home value: $327,931
- 1-year price change: +$13,188 (+4.2%)
- 5-year price change: +$106,199 (+47.9%)
- Metro area: Athens-Clarke County, GA
#26. Buckhead
- Typical home value: $511,891
- 1-year price change: +$13,229 (+2.7%)
- 5-year price change: +$152,898 (+42.6%)
- Metro area: Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA
#25. Reidsville
- Typical home value: $171,628
- 1-year price change: +$13,509 (+8.5%)
- 5-year price change: +$50,947 (+42.2%)
- Metro area: not in a metro area
#24. Waynesboro
- Typical home value: $182,902
- 1-year price change: +$13,826 (+8.2%)
- 5-year price change: +$46,819 (+34.4%)
- Metro area: Augusta-Richmond County, GA-SC
#23. Keysville
- Typical home value: $214,549
- 1-year price change: +$14,137 (+7.1%)
- 5-year price change: +$48,602 (+29.3%)
- Metro area: Augusta-Richmond County, GA-SC
#22. Monticello
- Typical home value: $298,453
- 1-year price change: +$14,305 (+5.0%)
- 5-year price change: +$100,174 (+50.5%)
- Metro area: Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA
#21. Screven
- Typical home value: $206,825
- 1-year price change: +$14,681 (+7.6%)
- 5-year price change: +$55,350 (+36.5%)
- Metro area: Jesup, GA
#20. Hamilton
- Typical home value: $367,080
- 1-year price change: +$15,745 (+4.5%)
- 5-year price change: +$96,664 (+35.7%)
- Metro area: Columbus, GA-AL
#19. Warwick
- Typical home value: $237,849
- 1-year price change: +$15,962 (+7.2%)
- 5-year price change: +$62,076 (+35.3%)
- Metro area: Albany, GA
#18. Talmo
- Typical home value: $333,909
- 1-year price change: +$16,007 (+5.0%)
- 5-year price change: +$109,862 (+49.0%)
- Metro area: Jefferson, GA
#17. Hull
- Typical home value: $331,556
- 1-year price change: +$16,228 (+5.1%)
- 5-year price change: +$106,165 (+47.1%)
- Metro area: Athens-Clarke County, GA
#16. Homer
- Typical home value: $373,582
- 1-year price change: +$16,269 (+4.6%)
- 5-year price change: +$129,334 (+53.0%)
- Metro area: not in a metro area
#15. Brookhaven
- Typical home value: $729,330
- 1-year price change: +$16,740 (+2.3%)
- 5-year price change: +$150,099 (+25.9%)
- Metro area: Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA
#14. Good Hope
- Typical home value: $443,171
- 1-year price change: +$16,870 (+4.0%)
- 5-year price change: +$138,432 (+45.4%)
- Metro area: Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA
#13. Elko
- Typical home value: $327,938
- 1-year price change: +$17,354 (+5.6%)
- 5-year price change: +$104,900 (+47.0%)
- Metro area: Warner Robins, GA
#12. Sandy Springs
- Typical home value: $678,366
- 1-year price change: +$17,417 (+2.6%)
- 5-year price change: +$167,753 (+32.9%)
- Metro area: Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA
#11. Milton
- Typical home value: $928,122
- 1-year price change: +$17,746 (+1.9%)
- 5-year price change: +$333,227 (+56.0%)
- Metro area: Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA
#10. Danielsville
- Typical home value: $322,318
- 1-year price change: +$18,378 (+6.0%)
- 5-year price change: +$106,785 (+49.5%)
- Metro area: Athens-Clarke County, GA
#9. Lincolnton
- Typical home value: $255,093
- 1-year price change: +$18,448 (+7.8%)
- 5-year price change: +$75,010 (+41.7%)
- Metro area: Augusta-Richmond County, GA-SC
#8. Greensboro
- Typical home value: $708,325
- 1-year price change: +$18,515 (+2.7%)
- 5-year price change: +$212,104 (+42.7%)
- Metro area: not in a metro area
#7. White Plains
- Typical home value: $572,044
- 1-year price change: +$18,749 (+3.4%)
- 5-year price change: +$151,616 (+36.1%)
- Metro area: Milledgeville, GA
#6. Franklin Springs
- Typical home value: $274,236
- 1-year price change: +$20,077 (+7.9%)
- 5-year price change: +$111,902 (+68.9%)
- Metro area: not in a metro area
#5. Toomsboro
- Typical home value: $137,345
- 1-year price change: +$21,435 (+18.5%)
- 5-year price change: +$36,480 (+36.2%)
- Metro area: not in a metro area
#4. Norman Park
- Typical home value: $136,504
- 1-year price change: +$24,520 (+21.9%)
- 5-year price change: data not available
- Metro area: Moultrie, GA
#3. Cobb
- Typical home value: $325,983
- 1-year price change: +$28,259 (+9.5%)
- 5-year price change: +$120,621 (+58.7%)
- Metro area: Americus, GA
#2. Appling
- Typical home value: $444,929
- 1-year price change: +$28,334 (+6.8%)
- 5-year price change: +$124,720 (+38.9%)
- Metro area: Augusta-Richmond County, GA-SC
#1. Sea Island
- Typical home value: $4,778,868
- 1-year price change: +$85,920 (+1.8%)
- 5-year price change: +$1,984,753 (+71.0%)
- Metro area: Brunswick, GA