Back to School

Back 2 School 2026: When does your school district go back?

By WSBTV.com News Staff
New Clean School Buses (Photo by Joe Raedle/Getty Images) (Joe Raedle/Getty Images)
By WSBTV.com News Staff

ATLANTA — The first school district in north Georgia heads back to the classroom at the end of July.

Do you know when your district heads back? See the list below for your child’s start date.

[SPECIAL SECTION: Back 2 School in North Georgia and Metro Atlanta]

Atlanta Public Schools - Monday, August 3, 2026

Banks County Schools - Friday, July 31, 2026

Barrow County Schools - Friday, July 31, 2026

Bartow County Schools - Wednesday, August 5, 2026

Bremen City Schools - Friday, August 1, 2026

Buford City Schools - Wednesday, August 5, 2026

Butts County Schools - Friday, July 31, 2026

Calhoun City Schools - Monday, August 3, 2026

Carroll County Schools - Thursday, August 6, 2026

Carrollton City Schools - Monday, August 10, 2026

Cartersville City Schools - Wednesday, August 5, 2026

Chattooga County Schools - Friday, July 24, 2026

Cherokee County Schools - Monday, August 3, 2026

Clarke County Schools - Wednesday, August 5, 2026

Clayton County Schools - Monday, August 3, 2026

Clay County, N.C. Schools - Thursday, August 20, 2026

Cleburne County, Ala. Schools - Thursday, August 6, 2026

Cobb County Schools - Monday, August 3, 2026

Commerce City Schools - Friday, July 31, 2026

Coweta County Schools - Thursday, August 6, 2026

Dawson County Schools - Tuesday, August 4, 2026

City Schools of Decatur - Monday, August 3, 2026

DeKalb County Schools - Monday, August 3, 2026

Douglas County Schools - Wednesday, August 5, 2026

Fannin County Schools - Tuesday, August 4, 2026

Fayette County Schools - Monday, August 3, 2026

Floyd County Schools - Tuesday, August 4, 2026

Forsyth County Schools - Thursday, August 6, 2026

Fulton County Schools - Monday, August 3, 2026

Gainesville City Schools - Tuesday, August 4, 2026

Gilmer County Schools - Monday, August 3, 2026

Gordon County Schools - Friday, August 7, 2026

Greene County Schools - Tuesday, August 4, 2026

Griffin-Spalding County Schools - Monday, August 3, 2026

Gwinnett County Schools - Wednesday, August 5, 2026

Habersham County Schools - Friday, August 7, 2026

Hall County Schools - Friday, August 7, 2026

Haralson County Schools - Tuesday, August 4, 2026

Heard County Schools - Monday, August 3, 2026

Henry County Schools - Monday, August 3, 2026

Jackson County Schools - Thursday, July 30, 2026

Jasper County Schools - Wednesday, August 5, 2026

Jefferson City Schools - Thursday, July 30, 2026

Lamar County Schools- Thursday, July 30, 2026

Lumpkin County Schools - Monday, August 3, 2026

Madison County Schools - Friday, August 7, 2026

Marietta City Schools - Tuesday, August 4, 2026

Meriwether County Schools - Friday, July 31, 2026

Morgan County Schools - Monday, August 3, 2026

Newton County Schools - Monday, August 3, 2026

Oconee County Schools - Monday, August 3, 2026

Oglethorpe County Schools - Friday, August 7, 2026

Paulding County Schools - Tuesday, August 4, 2026

Pickens County Schools - Tuesday, August 4, 2026

Pike County Schools - Wednesday, August 6, 2026

Polk County Schools - Wednesday, August 5, 2026

Putnam County Schools - Tuesday, August 4, 2026

Rabun County Schools - Monday, August 3, 2026

Randolph County, Ala. Schools - Friday, August 7, 2026

Rockdale County Schools - Monday, August 3, 2026

Rome City Schools - Friday, July 31, 2026

Social Circle City Schools - Wednesday, August 5, 2026

Thomaston-Upson County Schools - Monday, August 3, 2026

Towns County Schools - Friday, August 7, 2026

Troup County Schools - Friday, August 7, 2026

Union County Schools - Wednesday, August 5, 2026

Walton County Schools - Monday, August 3, 2026

White County Schools - Friday, August 7, 2026

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