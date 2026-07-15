Back 2 School 2026: When does your school district go back?

ATLANTA — The first school district in north Georgia heads back to the classroom at the end of July.
Do you know when your district heads back? See the list below for your child’s start date.
[SPECIAL SECTION: Back 2 School in North Georgia and Metro Atlanta]
Atlanta Public Schools - Monday, August 3, 2026
Banks County Schools - Friday, July 31, 2026
Barrow County Schools - Friday, July 31, 2026
Bartow County Schools - Wednesday, August 5, 2026
Bremen City Schools - Friday, August 1, 2026
Buford City Schools - Wednesday, August 5, 2026
Butts County Schools - Friday, July 31, 2026
Calhoun City Schools - Monday, August 3, 2026
Carroll County Schools - Thursday, August 6, 2026
Carrollton City Schools - Monday, August 10, 2026
Cartersville City Schools - Wednesday, August 5, 2026
Chattooga County Schools - Friday, July 24, 2026
Cherokee County Schools - Monday, August 3, 2026
Clarke County Schools - Wednesday, August 5, 2026
Clayton County Schools - Monday, August 3, 2026
Clay County, N.C. Schools - Thursday, August 20, 2026
Cleburne County, Ala. Schools - Thursday, August 6, 2026
Cobb County Schools - Monday, August 3, 2026
Commerce City Schools - Friday, July 31, 2026
Coweta County Schools - Thursday, August 6, 2026
Dawson County Schools - Tuesday, August 4, 2026
City Schools of Decatur - Monday, August 3, 2026
DeKalb County Schools - Monday, August 3, 2026
Douglas County Schools - Wednesday, August 5, 2026
Fannin County Schools - Tuesday, August 4, 2026
Fayette County Schools - Monday, August 3, 2026
Floyd County Schools - Tuesday, August 4, 2026
Forsyth County Schools - Thursday, August 6, 2026
Fulton County Schools - Monday, August 3, 2026
Gainesville City Schools - Tuesday, August 4, 2026
Gilmer County Schools - Monday, August 3, 2026
Gordon County Schools - Friday, August 7, 2026
Greene County Schools - Tuesday, August 4, 2026
Griffin-Spalding County Schools - Monday, August 3, 2026
Gwinnett County Schools - Wednesday, August 5, 2026
Habersham County Schools - Friday, August 7, 2026
Hall County Schools - Friday, August 7, 2026
Haralson County Schools - Tuesday, August 4, 2026
Heard County Schools - Monday, August 3, 2026
Henry County Schools - Monday, August 3, 2026
Jackson County Schools - Thursday, July 30, 2026
Jasper County Schools - Wednesday, August 5, 2026
Jefferson City Schools - Thursday, July 30, 2026
Lamar County Schools- Thursday, July 30, 2026
Lumpkin County Schools - Monday, August 3, 2026
Madison County Schools - Friday, August 7, 2026
Marietta City Schools - Tuesday, August 4, 2026
Meriwether County Schools - Friday, July 31, 2026
Morgan County Schools - Monday, August 3, 2026
Newton County Schools - Monday, August 3, 2026
Oconee County Schools - Monday, August 3, 2026
Oglethorpe County Schools - Friday, August 7, 2026
Paulding County Schools - Tuesday, August 4, 2026
Pickens County Schools - Tuesday, August 4, 2026
Pike County Schools - Wednesday, August 6, 2026
Polk County Schools - Wednesday, August 5, 2026
Putnam County Schools - Tuesday, August 4, 2026
Rabun County Schools - Monday, August 3, 2026
Randolph County, Ala. Schools - Friday, August 7, 2026
Rockdale County Schools - Monday, August 3, 2026
Rome City Schools - Friday, July 31, 2026
Social Circle City Schools - Wednesday, August 5, 2026
Thomaston-Upson County Schools - Monday, August 3, 2026
Towns County Schools - Friday, August 7, 2026
Troup County Schools - Friday, August 7, 2026
Union County Schools - Wednesday, August 5, 2026
Walton County Schools - Monday, August 3, 2026
White County Schools - Friday, August 7, 2026
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