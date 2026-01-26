SweetWater announces headliners for 420Fest

Umphrey’s McGee, Thievery Corporation, Chromeo and Watchhouse will headline SweetWater 420 Fest in 2026.

SweetWater Brewing Company’s next festival will be held on April 17 and 18 at Shirley Clarke Franklin Park in Atlanta, the city’s largest green space.

The 2026 performance marks the 21st Sweetwater 420 Fest, with the company saying this year was a “return to its roots, great live music and celebrating good times.”

Single-day tickets start at $47, with tickets to both days of the festival starting at $80.

“Celebrating good times with friends is at the core of what SweetWater is all about, and 420 Fest has been our marquee event that brings this ethos to life in an epic way for decades. This year, we’re making some exciting changes that will shape the future of the festival. We are looking forward to bringing people together in this new space and keep the good times rolling with our new partners for years to come,” Mike Boudreaux, South East Events and Brand Activation Manager for SweetWater, said in a statement.

Little Stranger, The Heavy Heavy, Cimafunk and The Moss are also scheduled to perform.

