12,000 pumpkins, 1,000-pound gourds fill Dollywood for Harvest Festival

PIGEON FORGE, Tenn. — Dollywood’s Harvest Festival is underway now through Oct. 27, transforming the park into a fall wonderland in the Great Smoky Mountains.
Who is ready for Halloween? Dollywood is! Dollywoodis in Pigeon Forge, TN. And each year, the park hosts a massive Halloween and Harvest Festival. This year's event includes some massive pumpkins! Look at those things! The Harvest Festival greets guests with an amazing autumn atmosphere, thanks to stunning park décor and the surrounding beauty of the mountainsides draped in vibrant fall colors. Additionally, more than 1700 live performances take place during the run of the festival from a wide-range of musical talent, including bluegrass, Southern gospel and points in between. During the day, guests can experience immersive live music, rich harvest-themed culinary creations, and picture-perfect photo ops with more than 12,000 pumpkins throughout the park. By night, the pumpkins come to life thanks to Great Pumpkin LumiNights Dollywood's Great Pumpkin Luminights features all kinds of decorations to see. "I wrote a song several years ago called 'God's Coloring Book,'" Dolly Parton said, "and there's no doubt that the Smokies—especially in the fall—display so many of those beautiful pages for everyone to admire. The mountains transform and just become so alive with all the different colors that you want to be outside enjoying the power and beauty of nature. I'm so glad we're able to share that with all of the guests who come visit Dollywood during this special time of year. I truly believe Dollywood is the most beautiful theme park in the whole world because it's built right here in the middle of God's Coloring Book." Dollywood is open 10 a.m. – 9 p.m. each day of operation (Sept. 20- Oct. 30) during the Harvest Festival. The park is closed on Tuesdays throughout the festival. For more information and the park operating calendar, visit Dollywood.com The festival features the return of Great Pumpkin LumiNights, a popular event known for its whimsical pumpkin displays and glowing nighttime atmosphere. New this year, Candy Corn Country adds a playful twist to the Country Fair area, celebrating the iconic fall treat.
Throughout the festival, guests can enjoy over 700 live performances from award-winning Southern gospel, bluegrass, country, and Americana artists. Headline acts include Triumphant Quartet, Keith Anderson, and Rhonda Vincent & The Rage, among others.
Dollywood’s craftspeople and visiting artisans offer a variety of handmade items, from autumn-scented candles to hand-blown glass ornaments, providing perfect gifts to commemorate a day at the festival.
The park is adorned with more than 12,000 pumpkins, including massive gourds weighing nearly 1,000 pounds at the Colossal Pumpkin Patch. Guests can also meet kid-favorite characters like Harvey and the Pumpkin Master for memorable photo opportunities.
Culinary delights abound with pumpkin-spiced and harvest-inspired dishes available throughout the park. Guests can savor options like smoked pork flatbread and creamy butternut squash ravioli, while sweet treats include salted caramel apple elephant ear and pumpkin whoopie pie.
The celebration extends to Dollywood’s DreamMore Resort and Spa and Dollywood’s HeartSong Lodge & Resort, where guests can enjoy fall-themed crafts, seasonal culinary creations, and intimate live music performances.
From the vibrant displays of Great Pumpkin LumiNights to the rich flavors and live music, Dollywood’s Harvest Festival offers a comprehensive celebration of fall, making it a must-visit event in the Smoky Mountains.
