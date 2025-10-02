Things 2 Do

12,000 pumpkins, 1,000-pound gourds fill Dollywood for Harvest Festival

PIGEON FORGE, Tenn. — Dollywood’s Harvest Festival is underway now through Oct. 27, transforming the park into a fall wonderland in the Great Smoky Mountains.

The festival features the return of Great Pumpkin LumiNights, a popular event known for its whimsical pumpkin displays and glowing nighttime atmosphere. New this year, Candy Corn Country adds a playful twist to the Country Fair area, celebrating the iconic fall treat.

Throughout the festival, guests can enjoy over 700 live performances from award-winning Southern gospel, bluegrass, country, and Americana artists. Headline acts include Triumphant Quartet, Keith Anderson, and Rhonda Vincent & The Rage, among others.

Dollywood’s craftspeople and visiting artisans offer a variety of handmade items, from autumn-scented candles to hand-blown glass ornaments, providing perfect gifts to commemorate a day at the festival.

The park is adorned with more than 12,000 pumpkins, including massive gourds weighing nearly 1,000 pounds at the Colossal Pumpkin Patch. Guests can also meet kid-favorite characters like Harvey and the Pumpkin Master for memorable photo opportunities.

Culinary delights abound with pumpkin-spiced and harvest-inspired dishes available throughout the park. Guests can savor options like smoked pork flatbread and creamy butternut squash ravioli, while sweet treats include salted caramel apple elephant ear and pumpkin whoopie pie.

The celebration extends to Dollywood’s DreamMore Resort and Spa and Dollywood’s HeartSong Lodge & Resort, where guests can enjoy fall-themed crafts, seasonal culinary creations, and intimate live music performances.

From the vibrant displays of Great Pumpkin LumiNights to the rich flavors and live music, Dollywood’s Harvest Festival offers a comprehensive celebration of fall, making it a must-visit event in the Smoky Mountains.

