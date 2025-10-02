How much house does $500,000 buy you in Atlanta?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Atlanta?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Atlanta right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

435 Sheringham Ter, Roswell, GA 30076

- Price: $500,000

- 7 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 1,694

- See 435 Sheringham Ter, Roswell, GA 30076 on Redfin.com

181 Kingston Highway 293 Nw, Cartersville, GA 30120

- Price: $500,000

- 5 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 3,700

- See 181 Kingston Highway 293 Nw, Cartersville, GA 30120 on Redfin.com

3175 Golfe Links Dr, Snellville, GA 30039

- Price: $500,000

- 5 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 3,072

- See 3175 Golfe Links Dr, Snellville, GA 30039 on Redfin.com

204 Overland Trl, Mcdonough, GA 30252

- Price: $500,000

- 5 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 2,840

- See 204 Overland Trl, Mcdonough, GA 30252 on Redfin.com

200 Ridge Bluff Ln, Suwanee, GA 30024

- Price: $500,000

- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 4,685

- See 200 Ridge Bluff Ln, Suwanee, GA 30024 on Redfin.com

1535 Summit Pond Cir, Loganville, GA 30052

- Price: $500,000

- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,674

- See 1535 Summit Pond Cir, Loganville, GA 30052 on Redfin.com

3024 Bridgehaven Ct, Snellville, GA 30039

- Price: $500,000

- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,280

- See 3024 Bridgehaven Ct, Snellville, GA 30039 on Redfin.com

129 Academy Ln, Canton, GA 30114

- Price: $500,000

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,948

- See 129 Academy Ln, Canton, GA 30114 on Redfin.com

3745 Falling Leaf Ln, Cumming, GA 30041

- Price: $500,000

- 5 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,908

- See 3745 Falling Leaf Ln, Cumming, GA 30041 on Redfin.com

3837 Thackary Dr, Powder Springs, GA 30127

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,330

- See 3837 Thackary Dr, Powder Springs, GA 30127 on Redfin.com

175 Osier Dr, Mcdonough, GA 30252

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,297

- See 175 Osier Dr, Mcdonough, GA 30252 on Redfin.com

2774 Birch Grove Ln Se, Marietta, GA 30067

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,554

- See 2774 Birch Grove Ln Se, Marietta, GA 30067 on Redfin.com

109 Plantation Rd, Winder, GA 30680

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,641

- See 109 Plantation Rd, Winder, GA 30680 on Redfin.com

2347 Fawn Hollow Ct, Duluth, GA 30096

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,958

- See 2347 Fawn Hollow Ct, Duluth, GA 30096 on Redfin.com

794 Potomac Dr, Dallas, GA 30132

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,746

- See 794 Potomac Dr, Dallas, GA 30132 on Redfin.com

355 Parker Rd, Covington, GA 30014

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,445

- See 355 Parker Rd, Covington, GA 30014 on Redfin.com

4909 Waxleaf Dr Sw, Atlanta, GA 30331

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,376

- See 4909 Waxleaf Dr Sw, Atlanta, GA 30331 on Redfin.com

574 Friars Head Dr, Suwanee, GA 30024

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,002

- See 574 Friars Head Dr, Suwanee, GA 30024 on Redfin.com

1829 Hislop Ln, Atlanta, GA 30329

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 1,880

- See 1829 Hislop Ln, Atlanta, GA 30329 on Redfin.com

2620 High Shoals Rd, Dallas, GA 30132

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,807

- See 2620 High Shoals Rd, Dallas, GA 30132 on Redfin.com

3656 Chicago St, Suwanee, GA 30024

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,224

- See 3656 Chicago St, Suwanee, GA 30024 on Redfin.com

2909 Ferrington Way, Smyrna, GA 30080

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,134

- See 2909 Ferrington Way, Smyrna, GA 30080 on Redfin.com

1013 Rohner Way, Smyrna, GA 30080

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,132

- See 1013 Rohner Way, Smyrna, GA 30080 on Redfin.com

6640 E Stubbs Rd, Atlanta, GA 30349

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 3,462

- See 6640 E Stubbs Rd, Atlanta, GA 30349 on Redfin.com

2695 Peeler Rd, Atlanta, GA 30360

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,016

- See 2695 Peeler Rd, Atlanta, GA 30360 on Redfin.com

65 Redhaven Dr, Senoia, GA 30276

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,000

- See 65 Redhaven Dr, Senoia, GA 30276 on Redfin.com

771 Ragsdale Rd, Sharpsburg, GA 30277

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,985

- See 771 Ragsdale Rd, Sharpsburg, GA 30277 on Redfin.com

2500 Woodward Rd, Atlanta, GA 30349

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,392

- See 2500 Woodward Rd, Atlanta, GA 30349 on Redfin.com

2404 Village Ln, Roswell, GA 30075

- Price: $500,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,562

- See 2404 Village Ln, Roswell, GA 30075 on Redfin.com

270 17Th St Nw, Atlanta, GA 30363

- Price: $500,000

- 1 bedroom, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,049

- See 270 17Th St Nw, Atlanta, GA 30363 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.